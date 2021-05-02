Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Хорнер предложил давать за спринты больше очков и переворачивать стартовую решётку

Хорнер предложил давать за спринты больше очков и переворачивать стартовую решётку
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал решение провести в Формуле-1 три пробные спринтерские гонки в сезоне-2021 и не исключил, что если такой формат приживётся, то в дальнейшем он может спровоцировать другие изменения.

«Я рад поддержать промоутеров и дать идее шанс. Если мы не попробуем что-то новое, то как узнаем, лучше оно или нет? Если так будет не на каждой гонке, то может получиться довольно интересно.

В 2019-м мы очень серьёзно боролись за бонусное очко за быстрейший круг, и я думаю, что получилось хорошо. Я бы даже давал очко за поул-позишен, потому что оно имеет ценность.

Что же до спринтерской квалификации, то надо попробовать, с чем мы все согласились. Возможно, в будущем можно сделать больше. Очки являются главным элементом. Возможно, стоит давать больше очков за эту гонку и затем переворачивать стартовую решётку», — приводит слова Хорнера RaceFans.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021