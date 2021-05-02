Хорнер предложил давать за спринты больше очков и переворачивать стартовую решётку

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал решение провести в Формуле-1 три пробные спринтерские гонки в сезоне-2021 и не исключил, что если такой формат приживётся, то в дальнейшем он может спровоцировать другие изменения.



«Я рад поддержать промоутеров и дать идее шанс. Если мы не попробуем что-то новое, то как узнаем, лучше оно или нет? Если так будет не на каждой гонке, то может получиться довольно интересно.



В 2019-м мы очень серьёзно боролись за бонусное очко за быстрейший круг, и я думаю, что получилось хорошо. Я бы даже давал очко за поул-позишен, потому что оно имеет ценность.



Что же до спринтерской квалификации, то надо попробовать, с чем мы все согласились. Возможно, в будущем можно сделать больше. Очки являются главным элементом. Возможно, стоит давать больше очков за эту гонку и затем переворачивать стартовую решётку», — приводит слова Хорнера RaceFans.