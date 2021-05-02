Ферстаппен удивился, что у него отобрали быстрейший круг на Гран-при Португалии
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от гонки Гран-при Португалии, а также выразил удивление, что его лишили быстрейшего круга.
«У меня получилась достойная гонка. Рестарт получился и, конечно, пытался оказать давление на Боттаса. В итоге, полагаю, нам немного не хватило темпа. Прогреть резину после пит-стопа было непросто. По сравнению с «Мерседесом» нам не хватало темпа.
У меня отобрали быстрейший круг? Что же, хорошо. Это немного странно, так как о соблюдении пределов трассы в 14-м повороте никто не говорил. Неважно. Это был непростой и странный уик-энд с точки зрения сцепления. Здесь мы не были лучшими, посмотрим, что нам удастся показать в Барселоне», — приводит слова Ферстаппена BBC.
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