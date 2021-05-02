Алонсо прокомментировал прорыв в гонке Гран-при Португалии и поставил задачу на Барселону

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Португалии Формулы-1, где после старта с 13-й позиции он финишировал на восьмой строчке.



«В целом это был очень хороший уик-энд. Машина работала хорошо, мы сделали большой шаг вперёд, боролись в гонке с «Феррари» и «Маклареном», что отличается от того, где мы находились — в Бахрейне и Имоле. Это был первый гоночный уик-энд, когда я чувствовал себя комфортно и мог атаковать всерьёз. Спасибо всем в команде. Думаю, мы добились очень хорошего прогресса.



Думаю, всё для нас могло быть ещё лучше, если бы мы стартовали выше. Скорость в субботу будет ключом на двух следующих гонках в Барселоне и Монако, так что мне нужно сконцентрироваться на том, чтобы максимизировать свою скорость на одном круге в следующий уик-энд», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Альпин».