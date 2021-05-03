Шульмейстер: я даже рад, что у Мазепина есть напарник, который гораздо быстрее

Советский и российский автогонщик Борис Шульмейстер поделился мнением о старте сезона российского пилота «Хааса» Никиты Мазепина. Россиянин, дебютирующий в Формуле-1, не смог завершить первый Гран-при сезона, а затем дважды занимал последние места.

«Не согласен, что у Мазепина провальный старт. То, что у «Хааса» неконкурентоспособные автомобили – мы знали ещё в начале сезона. Они не собирались усовершенствовать машины, а бросили все силы на регламент 2022 года. Общее место — абсолютно закономерное. То, что Мазепин уступает в очной борьбе Шумахеру — тоже понятно. Потому что Шумахер очень много тестируется, есть определённый перегиб.

Я даже рад, что у Мазепина есть напарник, который гораздо быстрее него. Это поможет Никите быстрее разогнаться. Он может в онлайне получать большое количество опыта. Я перед сезоном боялся, потому что в команде были два новичка, я думал, что они не смогут прогрессировать. Но сейчас я вижу, что Шумахер будет тянуть за собой Мазепина. Никита получит много правильного опыта, хорошую скорость перед тем, как сесть за машину следующего года, а там уже посмотрим.

Что нужно Мазепину, чтобы прибавить? Количества километров, всегда этого не хватает. Они должны накопиться, и тогда пилот сможет показать свою скорость. Тот же Шумахер в своё время звёзд с неба не хватал. В программе поддержки пилотов «Мерседеса» он из четырёх пилотов был третьим. Однако мы знаем, как все закончилось. У Никиты всё ещё впереди», — сказал Шульмейстер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.