Кубица заменит Райкконена на первой тренировке Гран-при Испании

Резервист «Альфа Ромео» Роберт Кубица выступит на первой тренировке Гран-при Испании, которая пройдёт 7 мая на автодроме в Барселоне, сообщает пресс-служба швейцарской команды. Поляк займёт место Кими Райкконена.

Кроме того, Кубица протестирует 18-дюймовые шины «Пирелли» на сезон-2022. Соответствующие заезды запланированы на 11 и 12 мая.

«Жду возможности оказаться в болиде в пятницу, а также на тестах шин. Последний раз садился за руль «Альфа Ромео» в феврале, так что мне хотелось бы понять, насколько прибавила машина с тех пор.

Пилотирование машины Формулы-1 — всегда особенный опыт. С нетерпением жду возможности внести свой вклад в борьбу с соперниками из середины пелотона. Что касается тестов новых шин, для меня это будет совершенно новый опыт и первое знакомство с миром, с которым мы встретимся в следующем году», — сказал Кубица.