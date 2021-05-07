Баттон прокомментировал вылет Мазепина на первой тренировке Гран-при Испании

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон поделился своим мнением насчёт вылета российского гонщика «Хааса» Никиты Мазепина в самом начале первой пятничной тренировки Гран-при Испании Формулы-1. Автомобиль Мазепина оказался в гравии, но пилоту удалось избежать столкновения с отбойником, а затем задним ходом вернуться на гоночное полотно.



«Он потерял машину до наезда на бордюр. Возможно, команде нужно поработать с картографией мотора, потому что мы уже не первый раз видим, как у него возникают такие проблемы. Хотя выглядит так, что он аккуратно работал с педалью газа. Просто задние шины ещё не прогрелись и не работали», — заявил Баттон в эфире Sky Sports.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Формулы-1.