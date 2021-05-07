Великобритания включила Турцию в «красный список». В Формуле-1 отреагировали
Правительство Великобритании включило Турцию в так называемый «красный список» стран на фоне роста числа заболевших коронавирусом в этой стране. Согласно законам Великобритании, после возвращения из стран «красного списка» её жители должны пробыть на карантине в гостинице на протяжении 10 дней за свой счёт.
При этом Турция должна принять с 11 по 13 июня Гран-при Формулы-1, заменив в календаре чемпионата мира этап в Канаде. Пресс-служба Формулы-1 уже выпустила официальный комментарий по поводу свежего решения британского правительства.
«Мы в курсе заявления, сделанного правительством Великобритании касательно ограничений на поездку в Турцию. Мы оцениваем ситуацию и предоставим больше информации в ближайшие дни», — сообщила пресс-служба.
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