Цунода объяснил, почему так много матерится по радио

Японский гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода прокомментировал тот факт, что в телевизионных трансляциях Формулы-1 часто выдают фрагменты, когда он матерится из-за недовольства чем-либо.
«Когда сажусь в кокпит, то всегда стараюсь не материться. Но как только надеваю шлем, то всё меняется! Когда возникают какие-то проблемы, скажем, на быстром круге, то у меня в голове что-то переключается. Когда потом вылезаю из машины, то сам не знаю, зачем жал на кнопку радиосвязи и матерился. Я не должен этого делать, но делаю и кричу! Это одна из моих слабых сторон, но в то же время и хороших: показывает мою страсть. В Португалии уже было лучше: я ругался меньше, буду стараться так делать и дальше. А вот Имола стала для меня одной из худших гонок за последние два года, так что я всё время матерился», — заявил Цунода в интервью YouTube-каналу WTF1.
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