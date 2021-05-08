Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Испании, Мазепин — 20-й

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Испании, Мазепин — 20-й
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

В Барселоне завершилась квалификация Гран-при Испании Формулы-1. Её победителем стал Льюис Хэмилтон, для которого этот поул стал сотым в карьере. Второе место у Макса Ферстаппена из «Ред Булл». Топ-3 замкнул напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

Пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-е время. Напарник россиянина Мик Шумахер стал восемнадцатым.

Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.16,741
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,036
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,132
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,769
5. Эстебан Окон («Альпин») +0,839
6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,879
7. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,881
8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,960
9. Ландо Норрис («Макларен») +1,269
10. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,406

Не прошли в третий сегмент:

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.17,974
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.17,982
13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.18,079
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.18,356
15. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.19,154

Не прошли во второй сегмент:

16. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.18,556
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.18,917
18. Мик Шумахер («Хаас») — 1.19,117
19. Николас Латифи («Уильямс») — 1.19,219
20. Никита Мазепин («Хаас») — 1.19,807.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021