Ферстаппен прокомментировал жёсткую борьбу с Хэмилтоном на старте

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, как ему удалось пройти на старте гонки британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Ферстаппен и Хэмилтон боролись до последнего, прежде чем находившемуся снаружи Хэмилтону пришлось отступить и отдать лидерство.



«Старт был хорошим, всё хорошо сложилось. Первым в повороте окажется тот, кто затормозит позже. Я пошёл на это, потому что знал, что иначе придётся сложно. Я сделал всё, чтобы остаться впереди, но мы сегодня были слишком медленными. Риск на старте был просчитанным. Я жёстче вёл себя в первом повороте, и если ты находишься в нём снаружи, то в какой-то момент должен отступить», — приводит слова Ферстаппена GPBlog со ссылкой на Ziggo Sport.