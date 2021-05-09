Ферстаппен прокомментировал жёсткую борьбу с Хэмилтоном на старте
Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, как ему удалось пройти на старте гонки британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Ферстаппен и Хэмилтон боролись до последнего, прежде чем находившемуся снаружи Хэмилтону пришлось отступить и отдать лидерство.
«Старт был хорошим, всё хорошо сложилось. Первым в повороте окажется тот, кто затормозит позже. Я пошёл на это, потому что знал, что иначе придётся сложно. Я сделал всё, чтобы остаться впереди, но мы сегодня были слишком медленными. Риск на старте был просчитанным. Я жёстче вёл себя в первом повороте, и если ты находишься в нём снаружи, то в какой-то момент должен отступить», — приводит слова Ферстаппена GPBlog со ссылкой на Ziggo Sport.
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