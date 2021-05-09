Решение по тактике Хэмилтона приняла девушка, которая после ГП Испании уйдёт в декрет

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, как команда принимала решение позвать Льюиса Хэмилтона на второй пит-стоп в гонке Гран-при Испании. После этого британец догнал и обогнал Макса Ферстаппена.



«Это была последняя гонка нашего главного гоночного стратега Рози перед уходом в декретный отпуск, и я так горд. Это было смелое решение, когда ты видишь, что разрыв становится более чем 20 секунд. Ты думаешь, что никак не сможешь догнать. Мы видели, что шины Макса страдают сильнее, чем наши, и мы были способны оставаться рядом с ним. Наш планировщик показывал, что мы догоним Макса за круг до финиша, но мы сделали это за четыре! Парни и девушки в команде проделали очень хорошую работу. Даже в дни, когда мы проигрываем, мы чему-то учимся, у нас верный настрой», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».