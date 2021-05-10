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Труэкс-младший выиграл гонку NASCAR в Дарлингтоне

Труэкс-младший выиграл гонку NASCAR в Дарлингтоне
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0
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В Дарлингтоне состоялся очередной этап серии NASCAR. Победителем гонки стал Мартин Труэкс-младший. Для него эта победа стала уже третьей в нынешнем сезоне. Он является единственным гонщиком, который выиграл больше одного этапа в этом чемпионате.

Труэкс доминировал и лидировал на протяжении 248 кругов. Второе место занял Кайл Ларсон, третьим финишировал Кайл Буш.

Для Труэкса эта победа стала 30-й в карьере.

В общем зачёте лидирует Дэнни Хэмлин, набравший 529 очков. Труэкс-младший находится на втором месте, он набрал 454 балла. Тройку лучших замыкает Уильям Байрон (428).

«Нам просто удалось найти правильный баланс. Машина себя вела так, как я от неё ждал и хотел. Мне просто надо было правильно выполнить свою работу. Я немного нервничал, когда меня начал настигать Ларсон», — сказал после гонки Труэкс-младший.

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