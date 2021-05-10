В случае продления контракта Хэмилтон останется в «Мерседесе» минимум на два года

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассчитывает, что пилот Льюис Хэмилтон подпишет новый долгосрочный контракт с командой.
«Контракт должен быть продлён более чем на год. Мы не хотим каждый год оказываться в стрессовой ситуации, когда мы изо всех сил пытаемся выигрывать гонки и должны вести переговоры. Я бы предпочёл, чтобы это не происходило каждый сезон.
Нам просто нужно провести день или два вместе, всё обсудить и понять, в каких моментах есть сложности. Затем мы сядем, запрём дверь и не выйдем, пока всё не уладим. Для нас это наилучший подход, мы убедились в этом в прошлом», — приводит слова Вольфа PlanetF1.
Помимо этого, Вольф ответил на вопрос о том, сможет ли Хэмилтон выступать в Ф-1 до 40 лет: «Да, безусловно. Я в этом не сомневаюсь. Он настолько дисциплинирован, что в некотором смысле это даже вдохновляет».
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