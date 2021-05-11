Экклстоун: Хэмилтон легко выиграет чемпионат в этом сезоне

Бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением о конкуренции пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. По словам Экклстоуна, британец одержит лёгкую победу.

«Сейчас в Формуле-1 два пилота, за которыми стоит следить. Когда-то уже была конкуренция Сенны и Проста.

Но, к сожалению, я вынужден лишить надежды болельщиков представителя Нидерландов, ведь Хэмилтон пилотирует болид лучше, чем когда-либо в жизни. Благодаря Ферстаппену Льюис сейчас безупречен, спокоен и умён. Он не влезает ни в какие инциденты, всегда предоставляет сопернику место и уважает его.

У него в жизни есть баланс, и всё это делает его сильнее. Макс может быть на одном уровне с Льюисом, но Хэмилтон всегда может воспользоваться помощью более сильной команды и более надёжного болида. Если не произойдёт ничего странного, Льюис легко станет чемпионом мира в восьмой раз», — цитирует Экклстоуна Blick.