Экклстоун: Хэмилтон легко выиграет чемпионат в этом сезоне

Бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением о конкуренции пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. По словам Экклстоуна, британец одержит лёгкую победу.
«Сейчас в Формуле-1 два пилота, за которыми стоит следить. Когда-то уже была конкуренция Сенны и Проста.
Но, к сожалению, я вынужден лишить надежды болельщиков представителя Нидерландов, ведь Хэмилтон пилотирует болид лучше, чем когда-либо в жизни. Благодаря Ферстаппену Льюис сейчас безупречен, спокоен и умён. Он не влезает ни в какие инциденты, всегда предоставляет сопернику место и уважает его.
У него в жизни есть баланс, и всё это делает его сильнее. Макс может быть на одном уровне с Льюисом, но Хэмилтон всегда может воспользоваться помощью более сильной команды и более надёжного болида. Если не произойдёт ничего странного, Льюис легко станет чемпионом мира в восьмой раз», — цитирует Экклстоуна Blick.
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