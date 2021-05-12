Фернандо Алонсо получит новинки на Гран-при Монако
Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо получит новинки на предстоящем Гран-при Монако. В машине гонщика будет доработана система гидроусилителя руля.
«Учитывая будущие изменения в 2022 году, нет смысла менять философию этой машины. Всё зависит от меня — постараюсь адаптироваться к концу сезона. Это больше для моего комфорта. Эта машина отличается в плане усилителя руля. Я хочу, чтобы он стал чуть более похожим на тот, что был у меня раньше, чтобы улучшить собственные ощущения. Надеюсь, мне станет легче.
Думаю, в Монако машина будет очень быстрой. У меня хорошее предчувствие», — приводит слова Алонсо GrandPX.news.
Этап в Монако стартует 20 мая. На прошедшем Гран-при Испании Алонсо занял только 17-е место.
Алонсо: я выкладываюсь на 100%, но этого недостаточно, чтобы быть на уровне с Оконом
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