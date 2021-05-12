Организаторы этапа Ф-1 в Баку отказались меняться датами с Гран-при Турции

Организаторы этапа Формулы-1 в Баку отказались меняться датами с Гран-при Турции. Причина в том, что после Гран-при Азербайджана страна примет перенесённый чемпионат Европы по футболу.

«Были разговоры, но в нашем случае даты проведения гоночного уик-энда действительно фиксированные. Он был как бы втиснут между всеми другими событиями, происходящими в городе, потому что футбол всё ещё продолжается, и первая игра состоится 12 июня, то есть в субботу после гоночного уик-энда.



Так что мы мало что можем сделать, график не очень гибкий в этом году. Если бы это произошло в любой другой год, когда мы были единственным крупным событием в календаре в Баку, мы бы рассмотрели такой вариант», — приводит слова организатора гонки Арифа Рахимова RaceFans.

Напомним, правительство Великобритании включило Турцию в так называемый «красный список» стран на фоне роста числа заболевших коронавирусом в этой стране. Согласно законам Великобритании, после возвращения из стран «красного списка» её жители должны пробыть на карантине в гостинице на протяжении 10 дней за свой счёт.

При этом Турция должна принять Гран-при Формулы-1 с 11 по 13 июня, заменив в календаре чемпионата мира этап в Канаде. Ограничения коснутся сотрудников сразу семи команд чемпионата, базирующихся в Великобритании.