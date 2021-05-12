Организаторы этапа Ф-1 в Баку отказались меняться датами с Гран-при Турции

Организаторы этапа Формулы-1 в Баку отказались меняться датами с Гран-при Турции. Причина в том, что после Гран-при Азербайджана страна примет перенесённый чемпионат Европы по футболу.
«Были разговоры, но в нашем случае даты проведения гоночного уик-энда действительно фиксированные. Он был как бы втиснут между всеми другими событиями, происходящими в городе, потому что футбол всё ещё продолжается, и первая игра состоится 12 июня, то есть в субботу после гоночного уик-энда.
Так что мы мало что можем сделать, график не очень гибкий в этом году. Если бы это произошло в любой другой год, когда мы были единственным крупным событием в календаре в Баку, мы бы рассмотрели такой вариант», — приводит слова организатора гонки Арифа Рахимова RaceFans.
Напомним, правительство Великобритании включило Турцию в так называемый «красный список» стран на фоне роста числа заболевших коронавирусом в этой стране. Согласно законам Великобритании, после возвращения из стран «красного списка» её жители должны пробыть на карантине в гостинице на протяжении 10 дней за свой счёт.
При этом Турция должна принять Гран-при Формулы-1 с 11 по 13 июня, заменив в календаре чемпионата мира этап в Канаде. Ограничения коснутся сотрудников сразу семи команд чемпионата, базирующихся в Великобритании.
- 12 мая 2021
-
14:53
-
14:31
-
13:58
-
13:00
-
11:56
-
10:56
-
09:59
-
00:59
- 11 мая 2021
-
23:59
-
22:56
-
21:42
-
20:47
-
19:59
-
18:48
-
18:05
-
15:56
-
14:56
-
14:13
-
12:53
-
12:30
-
11:43
-
10:29
-
09:53
-
09:12
-
01:46
-
00:50
-
00:08
- 10 мая 2021
-
22:36
-
21:41
-
20:44
-
18:16
-
17:36
-
16:20
-
15:40
-
15:07