Бывший пилот Ф-1 связал неуважительное поведение Мазепина с деньгами его отца

Бывший пилот Формулы-1, датчанин Николас Кьеза поделился мнением о российском гонщике «Хааса» Никите Мазепине. Кьеза считает, что Мазепин проявляет демонстративное неуважение к другим пилотам из-за финансовой поддержки отца, бизнесмена Дмитрия Мазепина.

«Он не проявляет уважения к другим, особенно в квалификациях. Думаю, такое поведение связано с финансовой поддержкой команды его отцом. Когда речь идёт о поведении и этикете на трассе, есть разница в понимании ситуации. Он знает, что вне зависимости от его поведения отец всё равно будет платить и всё будет в порядке.

Скандинавским гонщикам такого поведения не понять. Мы должны всегда вести себя подобающим образом», — цитирует Кьезу GrandPX со ссылкой на газету BT.