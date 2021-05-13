Зурер: Боттас — отличный водовоз для Хэмилтона

Бывший пилот Формулы-1 Марк Зурер призвал «Мерседес» не менять пилота команды Валттери Боттаса на другого гонщика. По мнению Зурера, сейчас Боттас отлично справляется с ролью «подносчика воды» для напарника Льюиса Хэмилтона. Ранее появились слухи, согласно которым «Мерседес» ещё по ходу сезона может заменить Боттаса на Джорджа Расселла, выступающего за «Уильямс».

«Если они поменяют пилота, это навредит команде. Почему? Потому что Боттас — отличный водовоз. Он помогает Хэмилтону. Посмотрите на «Ред Булл», как сложно найти хорошего второго пилота! Боттас — лучший второй номер, отличный водовоз.

Его постоянно критикуют, потому что он может выигрывать гонки, но ему не хватает толстокожести. Иногда его не остановить, но затем он проваливает пять гонок. Просто Боттас не является пилотом высшего калибра», — цитирует Зурера Sport1.