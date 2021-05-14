Экс-пилот WEC Оруджев заменил 11-кратного чемпиона России Дудукало в СМП РСКГ

Пилот программы «СМП Рейсинг» Егор Оруджев заменил 11-кратного чемпиона России Алексея Дудукало в «Лукойл Рейсинг Тим», сообщает пресс-служба организации.
В классе «Туринг» Российской серии кольцевых гонок Оруджев будет пилотировать автомобиль Audi RS3 LMS, занявший в прошлом году четвёртое место в своём классе. Гонщик уже провёл предсезонные тесты.
Алексей Дудукало останется в «Лукойл Рейсинг Тим» на важной техническо-административной должности.
«Рад, что продолжу карьеру в топовой категории российских кольцевых гонок. Особенно приятно выступать в составе одной из самых успешных кольцевых команд «Луколйл Рейсинг». Для меня это новый вызов. Необычно в 25 лет почувствовать себя новичком. Здесь все аспекты для меня будут в новинку: кузовные гонки, передний привод, российские трассы, контактная борьба, которой у меня не было, пожалуй, с 2017 года. Также тут сильный и очень опытный состав участников. Будет непросто, но я настроен оптимистично и заряжен на работу», — прокомментировал Оруджев.
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