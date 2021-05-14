В «Феррари» показали встречу Криштиану Роналду с пилотами команды Леклером и Сайнсом

Пресс-служба компании «Феррари» на официальном канале в YouTube показала недавнюю встречу звёздного футболиста «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду с пилотами «Скудерии» Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом.

Судя по видео, португалец прокатился по трассе во Фьорано на спорткаре «Феррари». То же самое сделали и Леклер с Сайнсом. После португалец подписал для гонщиков футболки. Кроме того, на видео заметно, как Криштиану общается с руководителем команды Ф-1 Маттиа Бинотто.

Известный футболист прибыл на завод «Феррари» в связи с покупкой редкой машины Ferrari SP2 Monza, стоимость которой достигает 1,6 млн евро.

Видео встречи известного футболиста с пилотами итальянской команды доступно на канале «Феррари» в YouTube.