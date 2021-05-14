В «Феррари» показали встречу Криштиану Роналду с пилотами команды Леклером и Сайнсом
Пресс-служба компании «Феррари» на официальном канале в YouTube показала недавнюю встречу звёздного футболиста «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду с пилотами «Скудерии» Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом.
Судя по видео, португалец прокатился по трассе во Фьорано на спорткаре «Феррари». То же самое сделали и Леклер с Сайнсом. После португалец подписал для гонщиков футболки. Кроме того, на видео заметно, как Криштиану общается с руководителем команды Ф-1 Маттиа Бинотто.
Известный футболист прибыл на завод «Феррари» в связи с покупкой редкой машины Ferrari SP2 Monza, стоимость которой достигает 1,6 млн евро.
Видео встречи известного футболиста с пилотами итальянской команды доступно на канале «Феррари» в YouTube.
Рекомендуем вам
- 14 мая 2021
-
23:32
-
22:52
-
21:38
-
19:59
-
18:56
-
17:32
-
16:26
-
15:51
-
14:30
-
13:19
-
12:58
-
11:56
-
10:59
-
09:59
- 13 мая 2021
-
23:59
-
22:53
-
21:20
-
20:18
-
19:55
-
18:50
-
17:44
-
16:32
-
14:38
-
14:02
-
13:24
-
12:53
-
11:59
-
11:27
-
10:42
-
10:35
-
09:35
- 12 мая 2021
-
23:47
-
22:51
-
21:29
-
20:26
Партнерский контент
Рекомендуем вам