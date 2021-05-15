Эдди Джордан считает Хэмилтона лучше Михаэля Шумахера

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан сравнил двух семикратных чемпионов мира — Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона. Специалист признался, что считает британца более совершенным пилотом.

«Оба пилота уникальны. Так что выбор лучшего превращает меня почти в шизофреника, но я всё-таки выберу Хэмилтона. Льюис никогда не завоёвывал титулы так, как Михаэль в Аделаиде в 1994 году. Пребывание Хэмилтона в «Мерседесе» никогда не омрачалось слухами о жульничестве. До сих пор помню, как пострадал Шумахер из-за обвинений в использовании нелегального трекшн-контроля в 1994 году. Когда он выступал в «Феррари», на него также указывали пальцем.

Конечно, все эти спекуляции не должны принижать заслуг Михаэля. И Шумахер, и Хэмилтон действительно великие в своём деле», — приводит слова Джордана Racingnews365.