На этапе чемпионата Европы по картингу более 10 машин влетели в отбойник
На этапе чемпионата Европы по картингу, который проходит в Генке (Бельгия), произошёл массовый завал. На одном из поворотов в отбойник влетели сразу 12 автомобилей.
Права на видео принадлежат Motorsport.tv.
Позднее пресс-служба сообщила, что никто из попавших в завал не пострадал. Причиной массовой аварии стали испортившиеся погодные условия. Из-за сильного дождя трасса стала мокрой, что привело к проблемам у пилотов. Резкий поворот преодолели не все участники.
В чемпионате Европы по картингу принимают участие 174 пилота из 43 стран мира. В общей сложности состоятся четыре этапа гоночной серии.
Трансляцию первого этапа чемпионата мира по картингу можно посмотреть на официальном YouTube-канале FIA Karting Championship.
Рекомендуем вам
- 15 мая 2021
-
18:33
-
17:40
-
16:48
-
15:38
-
14:55
-
13:55
-
12:50
-
10:59
-
09:44
-
00:51
- 14 мая 2021
-
23:32
-
22:52
-
21:38
-
19:59
-
18:56
-
17:32
-
16:26
-
15:51
-
14:30
-
13:19
-
12:58
-
11:56
-
10:59
-
09:59
- 13 мая 2021
-
23:59
-
22:53
-
21:20
-
20:18
-
19:55
-
18:50
-
17:44
-
16:32
-
14:38
-
14:02
-
13:24
Партнерский контент
Рекомендуем вам