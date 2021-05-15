На этапе чемпионата Европы по картингу более 10 машин влетели в отбойник

На этапе чемпионата Европы по картингу, который проходит в Генке (Бельгия), произошёл массовый завал. На одном из поворотов в отбойник влетели сразу 12 автомобилей.

Права на видео принадлежат Motorsport.tv.

Позднее пресс-служба сообщила, что никто из попавших в завал не пострадал. Причиной массовой аварии стали испортившиеся погодные условия. Из-за сильного дождя трасса стала мокрой, что привело к проблемам у пилотов. Резкий поворот преодолели не все участники.

В чемпионате Европы по картингу принимают участие 174 пилота из 43 стран мира. В общей сложности состоятся четыре этапа гоночной серии.

Трансляцию первого этапа чемпионата мира по картингу можно посмотреть на официальном YouTube-канале FIA Karting Championship.