Грожан объяснил, почему упустил первое место на этапе IndyCar в Индианаполисе

Экс-пилот «Хааса» Ромен Грожан объяснил, почему не сумел побороться с Ринусом Викеем из Ed Carpenter Racing за первое место на этапе IndyCar в Индианаполисе. Грожан лидировал на протяжении 44 из 85 кругов.

«Я видел Ринуса в четырёх-пяти секундах впереди и не имел возможности приблизиться к нему. Вот какой урок я вынес: нужно было просто давить до конца. Эта ситуация показала, что можно иметь преимущество в семь или восемь секунд на первом отрезке, но это не значит, что ты выиграешь гонку.



Викей выехал с пит-лейна с хорошим отрывом, а я находился позади двух машин, в трафике, так что это был трудный день с точки зрения обгонов. Знаю, что это очень хорошая трасса, отличные прямые, но когда отстающие машины используют push-to-pass, их трудно обогнать. И тогда, очевидно, приходится требовать большего от шин и невозможно добиться желаемого темпа», — приводит слова Грожана Motorsport.