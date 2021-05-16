Грожан объяснил, почему упустил первое место на этапе IndyCar в Индианаполисе

Экс-пилот «Хааса» Ромен Грожан объяснил, почему не сумел побороться с Ринусом Викеем из Ed Carpenter Racing за первое место на этапе IndyCar в Индианаполисе. Грожан лидировал на протяжении 44 из 85 кругов.
«Я видел Ринуса в четырёх-пяти секундах впереди и не имел возможности приблизиться к нему. Вот какой урок я вынес: нужно было просто давить до конца. Эта ситуация показала, что можно иметь преимущество в семь или восемь секунд на первом отрезке, но это не значит, что ты выиграешь гонку.
Викей выехал с пит-лейна с хорошим отрывом, а я находился позади двух машин, в трафике, так что это был трудный день с точки зрения обгонов. Знаю, что это очень хорошая трасса, отличные прямые, но когда отстающие машины используют push-to-pass, их трудно обогнать. И тогда, очевидно, приходится требовать большего от шин и невозможно добиться желаемого темпа», — приводит слова Грожана Motorsport.
- 16 мая 2021
-
10:05
-
00:06
- 15 мая 2021
-
23:00
-
22:24
-
21:08
-
19:50
-
18:33
-
17:40
-
16:48
-
15:38
-
14:55
-
13:55
-
12:50
-
10:59
-
09:44
-
00:51
- 14 мая 2021
-
23:32
-
22:52
-
21:38
-
19:59
-
18:56
-
17:32
-
16:26
-
15:51
-
14:30
-
13:19
-
12:58
-
11:56
-
10:59
-
09:59
- 13 мая 2021
-
23:59
-
22:53
-
21:20
-
20:18
-
19:55