Штайнер рассказал, какой совет даст Мазепину и Шумахеру перед Гран-при Монако

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, какие советы может дать дебютантам Формулы-1, пилотам команды Никите Мазепину и Мику Шумахеру, перед Гран-при Монако. Штайнер призвал гонщиков быть осторожными.
«Советы? Держитесь подальше от стен и ограждений. Я скажу им именно об этом. Если врежешься в стены в Монако, это конец гонки. Невозможно вернуть машину на трассе, она обычно получает сильные повреждения. Это серьёзный вызов.
Это очень узкая трасса, городская. Много людей смотрит гонку. Но, с другой стороны, гоняться на такой трассе хочется, поэтому она и есть в календаре.
На гонщиках не должно быть особого давления. Мы прекрасно понимаем наши способности. Их цель — получение опыта, чтобы они, получив более удачный болид, смогли справиться с трассой в Монако», — цитирует Штайнера пресс-служба «Хааса».
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