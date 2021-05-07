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«У них одинаковые машины». Штайнер не намерен делать Шумахера лидером «Хааса»

«У них одинаковые машины». Штайнер не намерен делать Шумахера лидером «Хааса»
Авто / Формула-1 0
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер чётко дал понять, что пока не намерен предоставлять статус первого номера команды Мику Шумахеру.

«Конечно, мы следим за Миком, хотим понять, почему он получает от болида больше, чем Никита. Пытаемся привести Мазепина к той же скорости. Так что в большей степени мы сфокусированы на работе с Никитой, чтобы он мог выйти на уровень Шумахера. Нам необходимо понять, почему Мик быстрее, нужно выяснить, как настроена его машина.

Слишком рано говорить о вопросах лидерства в команде. У Мика с Никитой равный статус. У них одинаковые машины, и мы намерены сохранять такое положение вещей и дальше. Идёт лишь четвёртый гоночный уик-энд, так что делать какие-то выводы рано. Но, очевидно, что на данный момент Мик впереди. Вместе с тем уверен, что мы подтянем результаты Никиты», — сказал Штайнер на пресс-конференции.

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