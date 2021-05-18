Мазепин рассказал, что поможет ему преодолеть негативное общественное мнение о себе

Пилот «Хааса» Никита Мазепин высказался о негативном общественном мнении, которое не угасает в его отношении. По словам россиянина, люди изменят мнение о нём тогда, когда он продемонстрирует прогресс на трассе.

«Знаете, все проходят через хорошие и плохие времена в социальных сетях. Даже те, кого любят, порой испытывают волну негатива. Определённо, такое случается и в спорте, где эта платформа используется как для позитива, так и для негатива.

Я всегда знал, что социальные сети не то место, где можно укрепить уверенность в себе. Но я сосредотачиваюсь на своей работе. Уверен, что с годами в Формуле-1 и с ростом результатов мнение обо мне поменяется", — приводит слова Мазепина Motorsport.

Напомним, после четырёх этапов сезона Никита Мазепин не завоевал ни одного очка. На Гран-при Бахрейна он сошёл с дистанции уже на первом круге.