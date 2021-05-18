«Даже Боттас может быть конкурентоспособен». Стюарт оценил шансы «Мерседеса» в Монако

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Джеки Стюарт оценил перспективы «Мерседеса» и «Ред Булл» на Гран-при Монако. По словам британца, болид немецкой команды настолько хорош, что за победу сможет побороться и её де-факто второй пилот Валттери Боттас.
«Думаю, Ферстаппен может быть очень быстр в Монако. Но «Мерседес» по прежнему обладает лучшим болидом. В этом большое преимущество пилотов этой команды. Определённо, Хэмилтон — лидер команды. Но машина настолько хороша, что даже Боттас может быть конкурентоспособен. Валттери в целом тоже неплох, но он не на уровне Льюиса.
Льюис сейчас пилотирует как никогда хорошо, но Ферстаппен может стать для него угрозой. Он — топ-пилот, для меня фаворитом гонки в Монако является Макс», — приводит слова Стюарта GPblog.
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