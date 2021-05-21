Риккардо: думаешь, что был достойный круг, а тебе говорят, что ты 12-й, 15-й или даже 17-й
Поделиться
Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо прокомментировал итоги свободных практик Гран-при Монако. Австралиец признался, что достаточно разочарован своими результатами.
«Честно говоря, это было достаточно разочаровывающе. Пересекая финишную черту, думаешь, что проехал достойный круг, а тебе говорят, что ты 12-й, 15-й или даже 17-й.
Я разочарован, потому что вообще-то проигрываю немало. Нужно отыгрывать много. К счастью, завтра у нас свободный день, так что попытаемся во всём разобраться. Кажется, хуже всего мне удаётся второй сектор. Там у меня действительно низкая скорость. Я удивлён, что теряю так много. Нужно изучить полученные данные и всё выяснить», — приводит слова австралийского пилота GPFans.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 21 мая 2021
-
01:01
-
00:54
- 20 мая 2021
-
23:06
-
22:39
-
21:37
-
21:09
-
20:28
-
19:57
-
19:49
-
19:36
-
19:27
-
19:19
-
19:13
-
19:09
-
18:59
-
18:58
-
17:57
-
17:04
-
16:37
-
15:54
-
15:12
-
13:33
-
13:14
-
11:43
-
11:35
-
10:43
-
09:55
-
08:30
- 19 мая 2021
-
23:21
-
23:12
-
22:50
-
22:45
-
21:34
-
20:53
-
19:19
Партнерский контент
Рекомендуем вам