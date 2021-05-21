Риккардо: думаешь, что был достойный круг, а тебе говорят, что ты 12-й, 15-й или даже 17-й

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо прокомментировал итоги свободных практик Гран-при Монако. Австралиец признался, что достаточно разочарован своими результатами.

«Честно говоря, это было достаточно разочаровывающе. Пересекая финишную черту, думаешь, что проехал достойный круг, а тебе говорят, что ты 12-й, 15-й или даже 17-й.

Я разочарован, потому что вообще-то проигрываю немало. Нужно отыгрывать много. К счастью, завтра у нас свободный день, так что попытаемся во всём разобраться. Кажется, хуже всего мне удаётся второй сектор. Там у меня действительно низкая скорость. Я удивлён, что теряю так много. Нужно изучить полученные данные и всё выяснить», — приводит слова австралийского пилота GPFans.