Смоляр: я нацелен на победу в чемпионате

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр рассказал, какую задачу ставит перед собой на нынешний сезон Формулы-3. Россиянин выиграл первую спринтерскую гонку в Барселоне и занимает восьмое место в общем зачёте.
«Я нацелен на победу в чемпионате. У меня есть соответствующая техника, есть команда. Да, возможно, не на всех трассах мы самые быстрые, но это уже моё дело, я буду стараться показывать максимум. Темп у нас есть, это видно.
В целом по раскладу сил сложно сказать. Есть подозрение, что на тестах «Према» специально, к примеру, заливает больше топлива, чем остальные. На тестах они зачастую небыстрые, а потом первый этап — и Хаугер на поул-позишен. Пока сложно сказать. Был только один этап, в серии много новичков», — сказал Смоляр в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
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