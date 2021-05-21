Смоляр объяснил, почему ему нравится календарь Формулы-3 с огромными паузами

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр прокомментировал реформы в календаре Формулы-3, после которой гоночное расписание сезона состоит всего из семи этапов с тремя гонками в каждом. При этом паузы между этапами стали больше: к примеру, первый этап в Испании и второй по Франции разделяют полтора месяца, а финальный этап в США пройдёт через полтора месяца после предпоследнего в Нидерландах.
«Такой календарь — гарантированный плюс для меня. В том году у нас весь сезон прошёл за несколько месяцев, гонки были почти каждую неделю — это тяжело морально. На этот раз у нас сезон более-менее нормальный — такой, каким он должен выглядеть. Уик-энд — вещь эмоционально выматывающая, но сейчас есть время передохнуть перед следующим этапом», — заявил Смоляр в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
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