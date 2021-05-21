Резервист «Альпин» Даниил Квят показал посвящённые ему рисунки болельщиков. Россиянин выложил соответствующее видео в «Инстаграме» и подписывал многочисленные работы фанатов.

«Очень ценю вашу работу», — написал Квят.

Соответствующее видео доступно на странице россиянина в социальной сети «Инстаграм».

В последнее время Даниил Квят стал значительно активнее в «Инстаграме». Россиянин всё чаще выкладывает видео и фото в социальной сети. Недавно Квят показал, как готовился к тестам в составе «Альпин». Кроме того, россиянин нередко показывает свои тренировки по боксу. Напомним, в нынешнем сезоне Формулы-1 Даниил работает в статусе резервиста в «Альпин». Минувший чемпионат он провёл в составе «Альфа Таури».