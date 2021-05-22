Леклер разбил машину, но выиграл квалификацию Гран-при Монако. Мазепин — 19-й

В Монте-Карло завершилась квалификация Гран-при Монако Формулы-1. Её победителем стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, второе время показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Последняя попытка всех пилотов оказалась испорчена красным флагом — на последней попытке машину разбил именно обладатель поула Шарль Леклер.
Льюис Хэмилтон по итогам квалификации показал седьмой результат.
Пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 19-е время. Напарник россиянина Мик Шумахер стал двадцатым — он в квалификации не участвовал.
Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.10,346
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,230
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,255
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,265
5. Ландо Норрис («Макларен») +0,274
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,554
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,749
8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,073
9. Серхио Перес («Ред Булл») +1,227
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,433
Не прошли в третий сегмент:
11. Эстебан Окон («Альпин») — 1.11,486
12. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.11,598
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.11,600
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.11,642
15. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.11,830
Не прошли во второй сегмент:
16. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.12,098
17. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1.12,205
18. Николас Латифи («Уильямс») — 1.12,366
19. Никита Мазепин («Хаас») — 1.12,366
20. Мик Шумахер («Хаас») — без времени.
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