Леклер разбил машину, но выиграл квалификацию Гран-при Монако. Мазепин — 19-й

В Монте-Карло завершилась квалификация Гран-при Монако Формулы-1. Её победителем стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, второе время показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.



Последняя попытка всех пилотов оказалась испорчена красным флагом — на последней попытке машину разбил именно обладатель поула Шарль Леклер.



Льюис Хэмилтон по итогам квалификации показал седьмой результат.



Пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 19-е время. Напарник россиянина Мик Шумахер стал двадцатым — он в квалификации не участвовал.



Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация



1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.10,346

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,230

3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,255

4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,265

5. Ландо Норрис («Макларен») +0,274

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,554

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,749

8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,073

9. Серхио Перес («Ред Булл») +1,227

10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,433



Не прошли в третий сегмент:



11. Эстебан Окон («Альпин») — 1.11,486

12. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.11,598

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.11,600

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.11,642

15. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.11,830



Не прошли во второй сегмент:



16. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.12,098

17. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1.12,205

18. Николас Латифи («Уильямс») — 1.12,366

19. Никита Мазепин («Хаас») — 1.12,366

20. Мик Шумахер («Хаас») — без времени.