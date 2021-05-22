Алонсо — о 17-м месте в квалификации: в Монако может случиться что угодно
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Пилот «Альпин Фернандо Алонсо прокомментировал итоги квалификации Гран При Монако, которую он закончил на 17-й позиции.
«Сегодняшняя сессия получилась непростой, квалификация всегда была здесь несколько сумбурной, так что ключевой здесь является попытка найти свободное место на трассе. Не думаю, что именно трафик стал причиной моего вылета в первом сегменте, потому что мы просто не могли найти темп в течение всего уик-энда, пусть и ждали гораздо большего от нашей машины. Здесь, в Монако, будет очень сложно стартовать из хвоста пелотона, но в этой гонке может случиться что угодно», – приводит слова Фернандо Алонсо пресс-служба команды.
Напарник Алонсо по команде Эстебан Окон закончил квалификацию на 11-й позиции.
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