Алонсо — о 17-м месте в квалификации: в Монако может случиться что угодно

Пилот «Альпин Фернандо Алонсо прокомментировал итоги квалификации Гран При Монако, которую он закончил на 17-й позиции.



«Сегодняшняя сессия получилась непростой, квалификация всегда была здесь несколько сумбурной, так что ключевой здесь является попытка найти свободное место на трассе. Не думаю, что именно трафик стал причиной моего вылета в первом сегменте, потому что мы просто не могли найти темп в течение всего уик-энда, пусть и ждали гораздо большего от нашей машины. Здесь, в Монако, будет очень сложно стартовать из хвоста пелотона, но в этой гонке может случиться что угодно», – приводит слова Фернандо Алонсо пресс-служба команды.

Напарник Алонсо по команде Эстебан Окон закончил квалификацию на 11-й позиции.