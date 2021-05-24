Мазепин отметил корректное поведение Шумахера в Монако

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин высказался о борьбе с напарником Миком Шумахером в гонке на Гран-при Монако. Россиянин стартовал впереди своего партнёра по команде, но на первом круге уступил ему позицию. Позже у Шумахера возникли технические проблемы, и он по просьбе команды пропустил Мазепина.

«Вот так иногда бывает в жизни. Я поступил справедливо на первом круге, он сделал то же самое потом. У нас хорошие отношения в команде, и мы должны их поддерживать.



В борьбе за 18-е место был слишком большой риск, что обе машины «Хааса» сойдут. А я не хотел возвращаться в боксы. Я хотел честной борьбы, гонка была длинной», — приводит слова Мазепина Motorsport-Magazin.

По итогам гонки Мазепин и Шумахер заняли 17-е и 18-е места соответственно.