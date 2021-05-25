Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Делай всё, чтобы помочь Алонсо». Новые подробности развязки сезона 2006 года

«Делай всё, чтобы помочь Алонсо». Новые подробности развязки сезона 2006 года
Никита Паглазов
Комментарии

Бывший глава отдела логистики «Феррари», ныне руководитель коллектива «Леопард Рейсинг» в младшем классе MotoGP, Moto3, Миодраг Котур рассказал любопытный факт о событиях Гран-при Бразилии 2006 года.

«Я помню тот момент. Шумахер боролся за титул с Алонсо, и эта гонка в Бразилии была решающей, так как она определяла чемпиона. Михаэль упорно боролся, а Физикелла (пилот команды «Рено», напарник Алонсо. — Прим. «Чемпионата») задел ему шину в определённый момент гонки. Это была последняя гонка Михаэля за «Феррари», мы хотели получить подиум или победу, чтобы поблагодарить его за все усилия, которые он вложил ради команды. В итоге Алонсо выиграл свой второй титул. Спустя годы мы услышали, что у «Рено» были командные приказы — «делай всё, что нужно, чтобы помочь Алонсо», — приводит слова Котура «инстаграм» команды «Леопард Рейсинг».

Пост доступен в инстаграм-аккаунте команды.

Перед последней гонкой сезона Фернандо Алонсо и Михаэль Шумахер имели разницу в 10 очков в пользу испанца, но у семикратного чемпиона мира оставались математические шансы. На восьмом круге он окончательно расстался с надеждами на титул, поскольку проколол колесо в борьбе с Джанкарло Физикеллой.

Новость по теме
Хэмилтон — о Джордже Флойде: твой век был короток, но твоё наследие будет с нами навечно
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021