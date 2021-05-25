«Делай всё, чтобы помочь Алонсо». Новые подробности развязки сезона 2006 года

Бывший глава отдела логистики «Феррари», ныне руководитель коллектива «Леопард Рейсинг» в младшем классе MotoGP, Moto3, Миодраг Котур рассказал любопытный факт о событиях Гран-при Бразилии 2006 года.
«Я помню тот момент. Шумахер боролся за титул с Алонсо, и эта гонка в Бразилии была решающей, так как она определяла чемпиона. Михаэль упорно боролся, а Физикелла (пилот команды «Рено», напарник Алонсо. — Прим. «Чемпионата») задел ему шину в определённый момент гонки. Это была последняя гонка Михаэля за «Феррари», мы хотели получить подиум или победу, чтобы поблагодарить его за все усилия, которые он вложил ради команды. В итоге Алонсо выиграл свой второй титул. Спустя годы мы услышали, что у «Рено» были командные приказы — «делай всё, что нужно, чтобы помочь Алонсо», — приводит слова Котура «инстаграм» команды «Леопард Рейсинг».
Пост доступен в инстаграм-аккаунте команды.
Перед последней гонкой сезона Фернандо Алонсо и Михаэль Шумахер имели разницу в 10 очков в пользу испанца, но у семикратного чемпиона мира оставались математические шансы. На восьмом круге он окончательно расстался с надеждами на титул, поскольку проколол колесо в борьбе с Джанкарло Физикеллой.
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