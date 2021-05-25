Ферстаппен: психологическое преимущество Хэмилтона? Это полная ерунда

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен поделился мнением о психологическом преимуществе Льюиса Хэмилтона в борьбе за титул.



«Психологическая война с Хэмилтоном? Думаю, что это полная ерунда. Я достаточно силён морально, понимаю, что нужно сделать для победы. Кроме того, за последние годы Хэмилтону ни разу не приходилось сражаться за титул. Даже с Феттелем у него не было настоящей титульной схватки.



Я знаю, что мне просто нужно быть быстрым. Нам нужно продолжать оказывать давление на «Мерседес», чтобы они совершали ошибки.



Льюис почти всегда побеждал своих напарников, поэтому да, он является одним из лучших гонщиков Формулы-1. Но «Мерседес» была настолько доминирующей силой в последние годы, что у него не было соперников, кроме напарника. Надеюсь, в этом году борьба пойдёт до конца сезона. Мы можем выиграть титул, и я именно для этого здесь», – цитирует Ферстаппена RacingNews365.



Напомним, нидерландский гонщик на данный момент занимает первое место в турнирной таблице сезона-2021, опережая Хэмилтона на четыре балла.

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