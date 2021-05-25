Нико Росберг признал, что зря критиковал «Феррари»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг поделился мнением о работе «Феррари» на Гран-при Монако, а также рассказал о выступлении Карлоса Сайнса.
«Если бы Леклер вышел на старт, то мы бы увидели совсем другую гонку. Потому что гонку выиграл бы Леклер, я в этом убеждён. Шарль был невероятно быстр по ходу уик-энда в Монако.
Это был плохой день для «Феррари». Они почему-то как следует не проверили болид, изучив состояние машины только с одной стороны. Я понимаю, что команда находилась в стрессовой ситуации, но они были обязаны обнаружить проблему. Второе место Карлоса Сайнса — хороший результат, но это ничто в сравнении с тем, когда вы знаете, что могли выиграть Гран-при Монако.
Я сильно критиковал «Феррари» за выбор Сайнса, но сейчас он выступает действительно здорово. Я думал, что им был нужен Даниэль Риккардо — на деле же Сайнс отлично подошёл команде. Карлос демонстрирует очень стабильные выступления и постоянно находится в числе лидеров. При этом он оказывает давление нужной силы на Леклера. Он — идеальный пилот для «Феррари», — цитирует Росберга Racing News 365.
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