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Шумахер самый быстрый, а Сенна — самый умелый. Рейтинг легендарных пилотов в F1 2021

Шумахер самый быстрый, а Сенна — самый умелый. Рейтинг легендарных пилотов в F1 2021
Авто / Формула-1 0

Разработчики добавят в F1 2021 семь легендарных пилотов, сообщается на официальном сайте игры.

Ими станут Михаэль Шумахер, Айртон Сенна, Ален Прост, Дженсон Баттон, Нико Росберг, Дэвид Култхард и Фелипе Масса. Они будут доступны обладателям цифрового издания F1 2021 Deluxe в режиме «Моя команда».

Разработчики также показали карточки пилотов. В игре есть несколько показателей: опыт (experience), гоночное мастерство (racecraft), сосредоточенность (awareness) и темп (pace). Самым быстрым гонщиком из этих семи стал Шумахер, а самым умелым — Сенна.

ПилотРейтингОпытМастерствоСосредоточенностьТемпЗарплата
Михаэль Шумахер9498939296$13 млн
Айртон Сенна9479979694$12 млн
Ален Прост9385939294$11 млн
Дженсон Баттон9098949585$11 млн
Нико Росберг8986899188$6 млн
Дэвид Култхард8691918686$4 млн
Фелипе Масса8794888685$4 млн
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