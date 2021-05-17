Шумахер самый быстрый, а Сенна — самый умелый. Рейтинг легендарных пилотов в F1 2021

Разработчики добавят в F1 2021 семь легендарных пилотов, сообщается на официальном сайте игры.

Ими станут Михаэль Шумахер, Айртон Сенна, Ален Прост, Дженсон Баттон, Нико Росберг, Дэвид Култхард и Фелипе Масса. Они будут доступны обладателям цифрового издания F1 2021 Deluxe в режиме «Моя команда».

Разработчики также показали карточки пилотов. В игре есть несколько показателей: опыт (experience), гоночное мастерство (racecraft), сосредоточенность (awareness) и темп (pace). Самым быстрым гонщиком из этих семи стал Шумахер, а самым умелым — Сенна.