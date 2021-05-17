Шумахер самый быстрый, а Сенна — самый умелый. Рейтинг легендарных пилотов в F1 2021
Разработчики добавят в F1 2021 семь легендарных пилотов, сообщается на официальном сайте игры.
Ими станут Михаэль Шумахер, Айртон Сенна, Ален Прост, Дженсон Баттон, Нико Росберг, Дэвид Култхард и Фелипе Масса. Они будут доступны обладателям цифрового издания F1 2021 Deluxe в режиме «Моя команда».
Разработчики также показали карточки пилотов. В игре есть несколько показателей: опыт (experience), гоночное мастерство (racecraft), сосредоточенность (awareness) и темп (pace). Самым быстрым гонщиком из этих семи стал Шумахер, а самым умелым — Сенна.
|Пилот
|Рейтинг
|Опыт
|Мастерство
|Сосредоточенность
|Темп
|Зарплата
|Михаэль Шумахер
|94
|98
|93
|92
|96
|$13 млн
|Айртон Сенна
|94
|79
|97
|96
|94
|$12 млн
|Ален Прост
|93
|85
|93
|92
|94
|$11 млн
|Дженсон Баттон
|90
|98
|94
|95
|85
|$11 млн
|Нико Росберг
|89
|86
|89
|91
|88
|$6 млн
|Дэвид Култхард
|86
|91
|91
|86
|86
|$4 млн
|Фелипе Масса
|87
|94
|88
|86
|85
|$4 млн
Рекомендуем вам
- 17 мая 2021
-
19:59
-
18:59
-
17:36
-
16:39
-
16:14
-
15:23
-
14:30
-
12:55
-
12:07
-
11:27
-
10:57
-
08:50
-
00:13
- 16 мая 2021
-
22:59
-
22:35
-
22:31
-
21:59
-
20:58
-
19:59
-
18:54
-
17:58
-
16:01
-
15:39
-
14:39
-
13:34
-
12:20
-
11:43
-
10:05
-
00:06
- 15 мая 2021
-
23:00
-
22:24
-
21:08
-
19:50
-
18:33
-
17:40
Партнерский контент
Рекомендуем вам