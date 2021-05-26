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«Будущий чемпион мира». Алонсо и Расселл обменялись шлемами

«Будущий чемпион мира». Алонсо и Расселл обменялись шлемами
Арина Ершова
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Пилот «Уильямса» Джордж Расселл и гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо обменялись шлемами после Гран-при Монако.

«Джордж, ты крут! Будущий чемпион мира», — написал Алонсо на шлеме.

«Это многое значит. Спасибо, легенда», — написал Расселл, опубликовавший фотографии на своей странице в «Твиттере».

Посмотреть фотографию можно на странице Джорджа Расселла в «Твиттере».

Нынешнее соглашение 23-летнего Расселла с «Уильямсом» истекает по окончании сезона. Ранее появились слухи, что Расселл, который является пилотом юниорской программы «Мерседеса», может сменить в команде Валттери Боттаса, чей контракт также действителен до конца сезона.

На Гран-при Монако оба пилота не сумели попасть в очки. Алонсо финишировал 13-м, Расселл — 14-м.

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