Алексей Попов: слова Вольфа о Боттасе — удар под дых Валттери

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов прокомментировал выступление пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса на Гран-при Монако.



«Вместе со всеми слухами, что судьба Боттаса решена и его заменит Расселл, которые активно циркулировали в паддоке, я могу сказать, что слова, сказанные Вольфом, что Валттери встал, не доехав до точки – это, конечно, удар под дых. Он квалифицировался на четыре позиции выше Хэмилтона. Более того, он был уверен, что оказался бы выше, если бы не появился красный флаг.



Он прекрасно стартовал, отлично пилотировал. Да, местами отставал от Ферстаппена, местами возвращался. Но ничего ещё не было решено. Неизвестно, как бы всё пошло на пит-стопах. Сам Боттас никаких ошибок не совершал, и уж как минимум он финишировал бы на подиуме. Но опять что-то идёт не так на пит-стопе и ударило по нему. И я не представляю себе, в каком моральном состоянии он сейчас находится», — сказал Алексей Попов в подкасте «Гаснут огни».