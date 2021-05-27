Нико Росберг набрал один миллион подписчиков на YouTube

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг даже после ухода из гонок добивается успеха — накануне немец достиг отметки в один миллион подписчиков на своём YouTube-канале, на котором он публикует влоги с этапов Формулы-1 и других чемпионатов, а также занимается обзорами суперкаров.



Любопытно, что по этому показателю Нико превзошёл достижения любой из команд Формулы-1. Рекордсменом по числу подписчиков на YouTube является «Феррари», на которую подписаны 914 тысяч человек. «Мерседес» может похвастаться чуть более скромными цифрами — 751 тысяча подписчиков. Самая большая аудитория среди действующих пилотов у Ландо Норриса — на его YouTube-канал подписаны 576 тысяч человек.



Росберг завершил автоспортивную карьеру в конце 2016 года, сразу после завоевания титула в Формуле-1. Его место в «Мерседесе» занял Валттери Боттас.