Цунода: Марко оказывает очень сильное давление на пилотов
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Новобранец «Альфа Таури» Юки Цунода рассказал, чем отличается руководитель его команды Франц Тост от руководителя молодёжной программы «Ред Булл» Хельмута Марко. По словам японского спортсмена, Марко давит на пилотов.
«Тост — очень хороший руководитель. Даже когда я разбил болид в Имоле, он посмеялся и сказал, что дерьмо случается. Что касается Марко, то в Монако он предупредил меня, что я не должен разбить болид, но именно это я и сделал. Он был очень недоволен. Хельмут оказывает очень сильное давление на пилотов», — приводит слова Цуноды GPblog.
Напомним, после пяти этапов чемпионата мира в активе японского гонщика только два очка, которые он завоевал на первом Гран-при сезона. У его напарника Пьера Гасли — 16 очков.
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