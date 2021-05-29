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Цунода: Марко оказывает очень сильное давление на пилотов

Цунода: Марко оказывает очень сильное давление на пилотов
Микаил Гусейнов
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Новобранец «Альфа Таури» Юки Цунода рассказал, чем отличается руководитель его команды Франц Тост от руководителя молодёжной программы «Ред Булл» Хельмута Марко. По словам японского спортсмена, Марко давит на пилотов.

«Тост — очень хороший руководитель. Даже когда я разбил болид в Имоле, он посмеялся и сказал, что дерьмо случается. Что касается Марко, то в Монако он предупредил меня, что я не должен разбить болид, но именно это я и сделал. Он был очень недоволен. Хельмут оказывает очень сильное давление на пилотов», — приводит слова Цуноды GPblog.

Напомним, после пяти этапов чемпионата мира в активе японского гонщика только два очка, которые он завоевал на первом Гран-при сезона. У его напарника Пьера Гасли — 16 очков.

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