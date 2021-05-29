Цунода: Марко оказывает очень сильное давление на пилотов

Новобранец «Альфа Таури» Юки Цунода рассказал, чем отличается руководитель его команды Франц Тост от руководителя молодёжной программы «Ред Булл» Хельмута Марко. По словам японского спортсмена, Марко давит на пилотов.

«Тост — очень хороший руководитель. Даже когда я разбил болид в Имоле, он посмеялся и сказал, что дерьмо случается. Что касается Марко, то в Монако он предупредил меня, что я не должен разбить болид, но именно это я и сделал. Он был очень недоволен. Хельмут оказывает очень сильное давление на пилотов», — приводит слова Цуноды GPblog.

Напомним, после пяти этапов чемпионата мира в активе японского гонщика только два очка, которые он завоевал на первом Гран-при сезона. У его напарника Пьера Гасли — 16 очков.