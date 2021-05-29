Гонщик Moto3 Дюпаскье находится в крайне тяжёлом состоянии после аварии на Гран-при Италии

Гонщик команды Saxon Carxpert PrustelGP Джейсон Дюпаскье попал в серьёзную аварию во время квалификации этапа чемпионата Moto3 в Муджелло, сообщает официальный сайт MotoGP.



«Джейсон Дюпаскье попал в серьёзную аварию во время квалификации Moto3. Медицинская бригада FIM прибыла на своих машинах на место аварии сразу после инцидента. После этого его увезли в больницу Кареджи во Флоренции. Мы ждём новостей о его состоянии Всё, что мы знаем — он находится в крайне тяжёлом состоянии, мы ждём новостей», — приводит слова главного врача MotoGP официальный сайт чемпионата.



Дюпаскье упал со своего мотоцикла на одном из поворотов, после чего попал под колёса соперника — Аюму Сасаки. Различные источники сообщают, что Дюпаскье потребуется неврологическая операция.