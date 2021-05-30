Аэроэкран спас гонщика IndyCar от потенциально смертельного удара колесом

Сегодня, 30 мая, в Индианаполисе проходит знаменитая гонка серии IndyCar «500 миль Индианаполиса». В её ходе случился серьёзный инцидент, который мог привести к трагическим последствиям.
Механики на пит-стопе плох прикрепили колесо на машине Грэма Рейхола, в результате, после того, как пилот выехал на трассу, оно не удержалось и вскоре сорвалось. Колесо отлетело в сторону Конора Дэйли, но пилота спас так называемый аэроэкран, по сути отразивший летящий на огромной скорости предмет.
Соответствующее видео доступно на странице серии IndyCar в «Твиттере». Права на видео принадлежат IndyCar Series.
Напомним, что аэроэкран — аналог системы защиты гало, применяемой в Формуле-1. За недолгие годы своего существования обе системы уже доказывали свою эффективность.
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