Аэроэкран спас гонщика IndyCar от потенциально смертельного удара колесом

Сегодня, 30 мая, в Индианаполисе проходит знаменитая гонка серии IndyCar «500 миль Индианаполиса». В её ходе случился серьёзный инцидент, который мог привести к трагическим последствиям.

Механики на пит-стопе плох прикрепили колесо на машине Грэма Рейхола, в результате, после того, как пилот выехал на трассу, оно не удержалось и вскоре сорвалось. Колесо отлетело в сторону Конора Дэйли, но пилота спас так называемый аэроэкран, по сути отразивший летящий на огромной скорости предмет.

Соответствующее видео доступно на странице серии IndyCar в «Твиттере». Права на видео принадлежат IndyCar Series.

Напомним, что аэроэкран — аналог системы защиты гало, применяемой в Формуле-1. За недолгие годы своего существования обе системы уже доказывали свою эффективность.