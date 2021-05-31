Участник из Перми вышел в гранд-финал Forza Motorsport

В финале третьего этапа чемпионата Forza Motorsport победил Александр Мочалов, который стабильно финишировал в тройке лучших в первых двух заездах.
Участники третьего этапа Forza Motorsport 2021 соревновались на автомобиле BMW M4 GTS на легендарной немецкой трассе «Хоккенхаймринг».
Призёры третьего этапа Forza Motorsport
1 место: Александр Мочалов (Пермь) — Jolygolf 345
2 место: Алексей Кожанов (Ростов-на-Дону) — AlexKozhanov
3 место: Александр Федоров (Чебоксары) — IRC Sandro.
Повтор трансляции третьего этапа можно посмотреть в сообществе Forza Motorsport «ВКонтакте».
Регистрация на четвёртый этап чемпионата открыта. Отборочные пройдут с 21 по 24 июня, финал – 26 июня. Участие бесплатное. Призовой фонд чемпионата – 1 миллион рублей.
DinaBlin — об участии в чемпионате Forza Motorsport: «Было очень волнительно соревноваться с ребятами, которые не первый год играют в Forza Motorsport, с гуру своего дела! Ощущения за рулём очень реалистичные, происходит полное погружение в гонку. Чатик болел и поддерживал, за что им большое спасибо».
- 31 мая 2021
-
19:38
-
18:54
-
17:55
-
16:33
-
16:23
-
14:49
-
13:41
-
12:58
-
11:47
-
10:53
-
09:57
-
00:26
- 30 мая 2021
-
22:56
-
22:40
-
22:35
-
21:51
-
20:58
-
19:20
-
18:32
-
17:59
-
16:48
-
15:55
-
15:38
-
14:41
-
13:17
-
12:35
-
11:27
-
10:13
-
09:58
-
00:56
- 29 мая 2021
-
23:46
-
21:56
-
20:59
-
19:31
-
18:59