Участник из Перми вышел в гранд-финал Forza Motorsport

В финале третьего этапа чемпионата Forza Motorsport победил Александр Мочалов, который стабильно финишировал в тройке лучших в первых двух заездах.

Участники третьего этапа Forza Motorsport 2021 соревновались на автомобиле BMW M4 GTS на легендарной немецкой трассе «Хоккенхаймринг».

Призёры третьего этапа Forza Motorsport

1 место: Александр Мочалов (Пермь) — Jolygolf 345

2 место: Алексей Кожанов (Ростов-на-Дону) — AlexKozhanov

3 место: Александр Федоров (Чебоксары) — IRC Sandro.

Повтор трансляции третьего этапа можно посмотреть в сообществе Forza Motorsport «ВКонтакте».

Регистрация на четвёртый этап чемпионата открыта. Отборочные пройдут с 21 по 24 июня, финал – 26 июня. Участие бесплатное. Призовой фонд чемпионата – 1 миллион рублей.

DinaBlin — об участии в чемпионате Forza Motorsport: «Было очень волнительно соревноваться с ребятами, которые не первый год играют в Forza Motorsport, с гуру своего дела! Ощущения за рулём очень реалистичные, происходит полное погружение в гонку. Чатик болел и поддерживал, за что им большое спасибо».