Квят: гордость может помешать Марко снова пригласить меня в команду

Российский гонщик Даниил Квят считает, что гордость могла бы помешать его возможному второму возвращению в «Альфа Таури».
«Думаю, доктор Марко вполне может мне позвонить. Но на этот раз может помешать гордость, потому что уже в прошлый раз моё возвращение было похоже на признание ошибки, разве нет? Сейчас я полностью открыт для предложений.
Мне нравится работать с «Альпин». Я всегда прикладываю максимум усилий к работе с командой, где бы я ни был, так что я сосредоточен на этом. Мне нравится атмосфера в коллективе. Это интересные ребята, настоящая гоночная команда. Во всех сессиях, которые я посещал, они работают как часы, это организованная и сплочённая группа людей. Это интересно. Я считаю, что у «Альпин» большой потенциал. Сейчас было бы справедливо сказать, что я полностью сосредоточен на своей работе в «Альпин», — приводит слова Квята официальный сайт Формулы-1.
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