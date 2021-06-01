Квят: гордость может помешать Марко снова пригласить меня в команду

Российский гонщик Даниил Квят считает, что гордость могла бы помешать его возможному второму возвращению в «Альфа Таури».



«Думаю, доктор Марко вполне может мне позвонить. Но на этот раз может помешать гордость, потому что уже в прошлый раз моё возвращение было похоже на признание ошибки, разве нет? Сейчас я полностью открыт для предложений.



Мне нравится работать с «Альпин». Я всегда прикладываю максимум усилий к работе с командой, где бы я ни был, так что я сосредоточен на этом. Мне нравится атмосфера в коллективе. Это интересные ребята, настоящая гоночная команда. Во всех сессиях, которые я посещал, они работают как часы, это организованная и сплочённая группа людей. Это интересно. Я считаю, что у «Альпин» большой потенциал. Сейчас было бы справедливо сказать, что я полностью сосредоточен на своей работе в «Альпин», — приводит слова Квята официальный сайт Формулы-1.