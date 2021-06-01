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Квят рассказал, мечтает ли он втайне о проблемах у боевых гонщиков «Альпин»

Квят рассказал, мечтает ли он втайне о проблемах у боевых гонщиков «Альпин»
Евгений Кустов
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Резервный гонщик «Альпин» Даниил Квят рассказал о своей роли в команде и готовности подменить Фернандо Алонсо и Эстебана Окона.

«Я всегда должен быть в форме, если команде потребуются мои услуги. В субботу уже можно немного расслабиться. Вообще у меня нет таких мыслей: «Хочу, чтобы что-то случилось». Нельзя желать чего-то плохого. Но ты здесь, делаешь свою работу, знаешь своё место и свою роль в команде.

Определённо, если мне нужно будет сесть за руль машины, то я не буду беспокоиться насчёт своей формы. Уверен, что после пятничных тренировок выйду на уровень 95% от своих способностей, а в субботу буду стремиться выжать оставшиеся пять процентов, надо будет просто войти в ритм. Это моя работа — быть готовым», — заявил Квят в интервью подкасту F1 Nation.

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