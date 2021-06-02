Ферстаппен: пока что «Ред Булл» не очень везло в Баку, но мы должны победить и там
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Азербайджана.
«Победа в Монако — это, конечно, здорово, но это длинный сезон. Это был отличный уик-энд для всей команды. В предыдущие годы в Монако всё шло не так хорошо, были собственные ошибки и неудачи. Но мы выиграли, лидируем в зачёте пилотов и Кубке конструкторов, это очень важно.
Первые гонки 2021 года прошли хорошо, но есть ещё много гонок, которые мы также хотим выиграть. На повестке дня Баку, и мы должны победить и там. Пока что нам не очень везло в Баку, но то же самое было и в Монако. Так что, возможно, в этом году будет хорошая гонка. Посмотрим, как мы там выступим», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.
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