«Кто-то обделался». Сайнс поиздевался над Леклером во время полёта в Баку
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Пилоты «Феррари» Карлос Сайнс — младший и Шарль Леклер во время перелёта на Гран-при Азербайджана в Баку попали в небольшую турбулентность. В итоге пилот из Монако сильно испугался, чем вызвал град шуток со стороны Сайнса.
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«Кто-то обделался», — подписал видеоролик Карлос Сайнс — младший.
Гран-при Азербайджана Формулы-1 пройдёт с 4 по 6 июня в Баку. После первых пяти этапов сезона Шарль Леклер занимает шестое место в чемпионате, а Карлос Сайнс находится на седьмой строчке. Напарников по команде разделяет всего два очка.
В Кубке конструкторов «Феррари» сражается за третье место с «Маклареном», уступая британской команде всего два очка.
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