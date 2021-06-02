«Кто-то обделался». Сайнс поиздевался над Леклером во время полёта в Баку

Пилоты «Феррари» Карлос Сайнс — младший и Шарль Леклер во время перелёта на Гран-при Азербайджана в Баку попали в небольшую турбулентность. В итоге пилот из Монако сильно испугался, чем вызвал град шуток со стороны Сайнса.

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«Кто-то обделался», — подписал видеоролик Карлос Сайнс — младший.



Гран-при Азербайджана Формулы-1 пройдёт с 4 по 6 июня в Баку. После первых пяти этапов сезона Шарль Леклер занимает шестое место в чемпионате, а Карлос Сайнс находится на седьмой строчке. Напарников по команде разделяет всего два очка.



В Кубке конструкторов «Феррари» сражается за третье место с «Маклареном», уступая британской команде всего два очка.