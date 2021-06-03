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Хэмилтон: мы ничего не можем сделать с «гибким» крылом «Ред Булл»

Хэмилтон: мы ничего не можем сделать с «гибким» крылом «Ред Булл»
Александр Кожевников
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признал, что команда ничего не сможет сделать с «гибкими» крыльями «Ред Булл» на Гран-при Азербайджана.

«Неважно, что именно я думаю о «гибких» крыльях. Они одобрены в соответствии с текущими методами тестирования, они являются легитимными в этот уик-энд, так что мы ничего не можем с этим сделать. Это будет большим преимуществом на длинной прямой в Баку. Надеюсь, в дальнейшем тесты будут проработаны лучше», — сказал Льюис Хэмилтон на пресс-конференции перед Гран-при Азербайджана.

Напомним, ФИА ужесточит проверки задних крыльев автомобилей, но правила будут изменены только к Гран-при Франции, что не устраивает «Мерседес».

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф пригрозил подать протест против австрийской команды на Гран-при Азербайджана. В руководстве «Ред Булл» в свою очередь усомнились в легальности переднего крыла на машине соперников.

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